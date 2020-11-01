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"Лейпциг" уступил "Боруссии" из Менхенгладбаха

"Лейпциг" впервые в истории потерпел поражение от менхенгладбахской "Боруссии" в матче 6-го тура чемпионата Германии по футболу. До этого поединка "быки" либо обыгрывали соперника, либо играли вничью. Победу "Боруссии" принес единственный гол, забитый Вольфом на 60-й минуте встречи. "Шмели" с 11 баллами расположились на 4 месте, в двух очках от “Лейпцига”.

"Бавария" переиграла "Кельн"

Лидер чемпионата "Бавария" со счетом 2:1 выиграла в гостевом матче у "Кельна". Победные три очка заработал и ближайший преследователь мюнхенцев “Боруссия”, которая переиграла на выезде “Арминию” 2:0. Дубль у Хуммельса. У "дортмундцев" и "Баварии" по 15 баллов в активе.

"Интер" сыграл вничью с "Пармой"

Миланский "Интер" едва не проиграл "Парме" в 6-м туре чемпионата Италии. К середине второго тайма гости благодаря дублю Жервиньо вели со счетом 2:0. На 64-й минуте полузащитник "Интера" Марцело Брозович один мяч отквитал, а спас хозяев от поражения на второй добавленной минуте матча еще один хорват Иван Перешич - ничья - 2:2.

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