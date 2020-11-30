Личного врача Марадоны подозревают в убийстве по неосторожности

Власти Аргентины начали расследование в отношении доктора Леопольдо Луке, который лечил Диего Марадону. Местная прокуратура проверяет версию, что смерть спортсмена могла стать результатом халатности медика. После обвинений врач созвал пресс-конференцию, на которой со слезами на глазах отрицал свою вину. Прокуратура уже провела обыски в личном доме и частной медицинской клинике, собирая доказательства по делу в непредумышленном убийстве и неоказании помощи легенде. Напомним, чемпион мира по футболу 1986 года скончался в минувшую среду.