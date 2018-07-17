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Личный рекорд и пятый результат европейского сезона

Кристина Тимановская пробежала стометровку за 11,4 секунды на открытых республиканских соревнованиях в Минске. Отметим, что 20 и 21 июля на обновленном стадионе "Динамо" пройдет чемпионат страны по легкой атлетике.

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