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Личный рекорд и пятый результат европейского сезона
Кристина Тимановская пробежала стометровку за 11,4 секунды на открытых республиканских соревнованиях в Минске. Отметим, что 20 и 21 июля на обновленном стадионе "Динамо" пройдет чемпионат страны по легкой атлетике.
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