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Лидер чемпионата Беларуси по хоккею терпит второе поражение подряд
Гродненский "Неман" потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате Экстралиги. Вице-чемпион в гостях уступил жлобинскому "Металлургу" 0:1. Осечкой воспользовалась "Юность". Минчане накануне одолели "Динамо-Молодечно" 4:2 и теперь отстают от гродненцев всего на одно очко. Уже завтра лидеры турнира сыграют в столице. Идущий третьим солигорский "Шахтер" обыграл на выезде "Гомель" 4:1.
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