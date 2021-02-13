Лидеры мирового рейтинга в парном разряде сенсационно уступили на Australian Оpen

А это сенсация на кортах Мельбурна, где проходит первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Australian Оpen -

лидеры мирового рейтинга Хуан Кабаль и Роберт Фара из Колумбии зачехляют ракетки уже во втором раунде. В 1/8 финала фаворитов не пустил дуэт из Казахстана Александр Бублик - Андрей Голубев, в обеих партиях они были сильнее - с одинаковым счетом 6:4.