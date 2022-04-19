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Лидия Морозова и Кейтлин Кристиан вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Стамбуле

Четвертые сеяные белоруска и американка на старте переиграли француженку Эликсан Лечемия и теннисистку из США Ингрид Нил 6:4, 6:3. А вот в одиночном разряде единственная представительница нашей страны Александра Саснович снялась с турнира. По сообщениям СМИ, спортсменка отказалась от выхода на корт из-за плохого самочувствия.

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