Лидия Морозова и Кейтлин Кристиан вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Стамбуле

Четвертые сеяные белоруска и американка на старте переиграли француженку Эликсан Лечемия и теннисистку из США Ингрид Нил 6:4, 6:3. А вот в одиночном разряде единственная представительница нашей страны Александра Саснович снялась с турнира. По сообщениям СМИ, спортсменка отказалась от выхода на корт из-за плохого самочувствия.