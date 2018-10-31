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Лидия Морозова и Сюко Аояма с победы стартуют на малом итоговом турнире в китайском Чжухае

Белорусско-японская пара в двух сетах сильнее румынки Михаэлы Бузарнеску и польки Алисии Расольска - 6:3, 6:2.

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