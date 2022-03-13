Лидия Морозова стала победительницей теннисного турнира в Ирапуато в парном разряде

Лидия Морозова стала победительницей турнира в мексиканском Ирапуато в парном разряде. Призовой фонд местных соревнований - 60 тысяч долларов. В матче за титул белоруска в дуэте с американкой Кейтлин Кристиан обыграла российско-латвийский дуэт Анастасия Тихонова - Даниэла Висман 6:0, 6:2.