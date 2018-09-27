Лидия Морозова в дуэте с Сюко Аоямой вышли в полуфинал турнира в Ухане

Порадовала и Лидия Морозова в дуэте с Сюко Аоямой. Белорусско-японская пара вышла в полуфинал турнира в Ухане, обыграв в 1/4 первую ракетку мира в парном разряде Тимею Бабош и пятую в этом же рейтинге Кристину Младенович 6:2,7:5.