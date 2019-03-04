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"Лидсельмаш" впервые в истории выигрывает Кубок Беларуси по мини-футболу

На площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" команда из Гродненской области в серии пенальти одолела оршанский "Витэн" 5:4. Ранее у "Лидсельмаша" было три неудачных финала.

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