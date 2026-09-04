Life создаст маршрут поддержки для участников Минского полумарафона

Life подготовил масштабный маршрут поддержки для участников Минского полумарафона. Оператор, генеральный партнер дистанции 10 км, развернет бренд-площадку, цифровые активности для всех желающих, поддержку бегунов на маршруте и специальные зоны на финише.

Поддержка начнется еще до старта. С 3 по 5 сентября, во время выдачи стартовых пакетов, Life поможет сделать ожидание комфортнее, в том числе - переждать погодные сюрпризы.

Уже с 3 сентября на территории сквера рядом со стадионом работает бренд-площадка Life: участники могут отдохнуть на пуфах и подзарядить гаджет.

А с 5 сентября здесь появятся цифровые активности для всех желающих: видео-голограммы и интерактивная беговая дорожка. Гости здесь почувствуют себя участниками полумарафона, даже если не выходят на настоящий старт.

Поддержка на дистанции

На маршруте Life подготовил целую команду поддержки, которая будет создавать настроение и мотивировать участников на протяжении всей дистанции. А одной из самых заметных инсталляций станет трехметровая водная арка - через нее бегуны смогут пробежать прямо во время забега, чтобы освежиться и набраться сил перед финальным рывком.

Все нужное - после финиша

Финиш всех дистанций пройдет в чаше стадиона "Динамо", где поддержка продолжится уже после забега. Участников будут ждать фотозона Life, зона экспресс-подготовки к фото, где можно будет привести себя в порядок перед снимком, и четырехметровый хаб "Найди меня" - специальная точка встречи для участников, где можно будет легко найти друг друга после финиша.

В основе всей системы поддержки - обратная связь участников полумарафонов прошлых лет. Life собрал то, что действительно помогает сделать день забега комфортнее, и превратил эти наблюдения в конкретные решения.

"Мы хотели сделать поддержку не формальной, а действительно полезной. Поэтому отталкивались от опыта самих участников: где-то нужно освежиться, привести себя в порядок или быстро найти друзей после финиша. Так и появилась программа поддержки Life - с простыми решениями для реальных ситуаций", - отметили в пресс-службе оператора.

Life - цифровой оператор, услугами которого пользуются более 1,5 млн белорусов. Оператор регулярно становится частью городских событий - поддерживает празднование Дней города, спортивные и культурные мероприятия по всей стране.

Партнерство оператора с одним из главных спортивных событий столицы продолжает его традицию поддержки городских праздников и мероприятий. В этом году полумарафон традиционно станет частью праздничной программы ко Дню города Минска.