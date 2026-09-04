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Life создаст маршрут поддержки для участников Минского полумарафона

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люди в спортивной форме бегут по городским улицам

Life подготовил масштабный маршрут поддержки для участников Минского полумарафона. Оператор, генеральный партнер дистанции 10 км, развернет бренд-площадку, цифровые активности для всех желающих, поддержку бегунов на маршруте и специальные зоны на финише.

Поддержка начнется еще до старта. С 3 по 5 сентября, во время выдачи стартовых пакетов, Life поможет сделать ожидание комфортнее, в том числе - переждать погодные сюрпризы.

Уже с 3 сентября на территории сквера рядом со стадионом работает бренд-площадка Life: участники могут отдохнуть на пуфах и подзарядить гаджет.

А с 5 сентября здесь появятся цифровые активности для всех желающих: видео-голограммы и интерактивная беговая дорожка. Гости здесь почувствуют себя участниками полумарафона, даже если не выходят на настоящий старт.

Поддержка на дистанции

Маршрут поддержки от Life для участников Минского полумарафона

На маршруте Life подготовил целую команду поддержки, которая будет создавать настроение и мотивировать участников на протяжении всей дистанции. А одной из самых заметных инсталляций станет трехметровая водная арка - через нее бегуны смогут пробежать прямо во время забега, чтобы освежиться и набраться сил перед финальным рывком.

Все нужное - после финиша

Финиш всех дистанций пройдет в чаше стадиона "Динамо", где поддержка продолжится уже после забега. Участников будут ждать фотозона Life, зона экспресс-подготовки к фото, где можно будет привести себя в порядок перед снимком, и четырехметровый хаб "Найди меня" - специальная точка встречи для участников, где можно будет легко найти друг друга после финиша.

В основе всей системы поддержки - обратная связь участников полумарафонов прошлых лет. Life собрал то, что действительно помогает сделать день забега комфортнее, и превратил эти наблюдения в конкретные решения.

"Мы хотели сделать поддержку не формальной, а действительно полезной. Поэтому отталкивались от опыта самих участников: где-то нужно освежиться, привести себя в порядок или быстро найти друзей после финиша. Так и появилась программа поддержки Life - с простыми решениями для реальных ситуаций", - отметили в пресс-службе оператора.

Life - цифровой оператор, услугами которого пользуются более 1,5 млн белорусов. Оператор регулярно становится частью городских событий - поддерживает празднование Дней города, спортивные и культурные мероприятия по всей стране.

Партнерство оператора с одним из главных спортивных событий столицы продолжает его традицию поддержки городских праздников и мероприятий. В этом году полумарафон традиционно станет частью праздничной программы ко Дню города Минска.

Разделы:

Спорт

Теги:

бегLifeМинский полумарафон
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