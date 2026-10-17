"Лига храбрых" открывает пятый юбилейный сезон

17 октября стартует пятый юбилейный сезон нашумевшего проекта Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы. "Лига храбрых" собирает лучших мужчин и женщин страны, которые начинают путь к заветному титулу. Символично, что старт сезона совпал с днем, когда белоруска Арина Демченко завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе.

Во Дворце борьбы имени трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя центральной площадкой белорусского спорта без преувеличения становится "Лига храбрых". Эфир этого субботнего дня открывает долгожданный старт пятого, юбилейного сезона масштабного проекта.

Трибуны уже замерли в предвкушении: болельщики вооружились трещотками, и совсем скоро арена взорвется оглушительным шумом и овациями.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"В этом сезоне нас, как всегда, ожидают такие же горячие противостояния. Сегодня мы встречаем наших гостей из Калининграда и, конечно же, наших родных представителей Гомельской области. Будем болеть за очень яркую борьбу, за эмоции и за красочную поддержку наших зрителей. Мы видим, что трибуны потихонечку заполняются. Дальше - больше, дальше будет еще интереснее. Каждое противостояние станет ярким, красочным и захватывающим для наших детей и для всего нашего спорта. Спасибо всем причастным, спасибо всем организаторам".

Председатель Белорусской федерации борьбы выразил искреннюю радость за спортсменов и поздравил весь тренерский штаб, болельщиков, а также всех причастных к этому большому общему делу. Он подчеркнул, что после периода несправедливого отстранения особенно приятно видеть белорусский флаг под сводами крупной американской спортивной арены.

Руководитель федерации напомнил, что в копилке сборной уже есть два золота и серебро, а в этот день борьбу начинают представители вольного стиля, от которых также ждут успешного выступления.

Алим Селимов заключил, что такой успех молодежи станет мощным стимулом для взрослой национальной команды, у которой уже через несколько недель стартует взрослый чемпионат мира, где будут выступать лидеры нашей республики. Поэтому это для них мотивация. Молодежь показала, что они умеют бороться, наступать на пятки нашим лидерам. И вперед за новыми достижениями!

В прайм-тайм 17 октября смотрите итоги квалификации и победителя, а также последнего участника четвертьфинала пятого сезона.