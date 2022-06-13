Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации, уже известны возможные соперники "Шахтера"

Болгарский "Лудогорец", румынский "Клуж", венгерский "Ференцварош", словенский "Марибор" и "Дюделанж" из Люксембурга - возможные соперники солигорского "Шахтера" в первом раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов. Все клубы в преддверии жеребьевки разделили на три группы, так, "горняки" оказались в первой в числе "несеянных". Первые матчи этой стадии пройдут 5 и 6 июля, ответные - через неделю. Проигравшие коллективы попадут во второй отборочный раунд Лиги конференций. Жеребьевка пройдет уже завтра.

