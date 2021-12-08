Лига чемпионов: "Атлетико", "Интер" и "Реал" в плей-офф, "Шериф" в "группе смерти" на третьем месте

"Атлетико" добыл путевку в 1/8 финала, одолев "Порту"

"Атлетико" выходит в плей-офф Лиги чемпионов! Матч 6-го тура группового этапа определил лучшие две команды в своих квартетах, в их числе и мадридский клуб. В гостях у "Порту" дружина Симеоне уверенно одолела португальцев 3:1 и заняла второе место в группе B.

"Ливерпуль" выбил "Милан" из Еврокубков

У "Милана" не все так хорошо. Итальянцы на своем поле принимали "Ливрепуль" и даже открыли счет в матче. Однако после дважды пропустили. 2:1 - победа красных. Для подопечных Клоппа это шестая из шести побед в групповой стадии, первое место и 18 баллов. "Милан" же завершил выступление на последней позиции.

"Интер" уступил "Реалу", но прошел вместе с ним в плей-офф

В Мадриде "Реал" играл с "Интером". Итальянцы не смогли ничего противопоставить хозяевам -2:0. Мячи на счету Кросса и Ассенсио. Правда, черно-синие не сильно расстроились. У них второе место и также выход в плей-офф. "Реал" - лидер.

"Шериф" занял третье место в "группе смерти"