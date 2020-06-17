Лига чемпионов будет доиграна в Лиссабоне 12-23 августа

Сезон футбольной Лиги чемпионов после трехмесячной карантинной паузы будет доигран в формате "финала восьми" с 12 по 23 августа. Это означает, что все серии будут состоять из одного поединка, а весь турнир, включая решающую игру, примет Лиссабон. Об этом было объявлено сегодня после заседания исполкома УЕФА. В настоящее время барьер первого раунда плей-офф преодолели французский "Пари Сен-Жермен", итальянская "Аталанта", мадридский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг". В четырех противостояниях 1/8 победитель пока не определен. Ответные матчи за выход в четвертьфинал "Ювентус" - "Лион", "Барселона" - "Наполи", "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" и "Бавария" - "Челси" пройдут 7 и 8 августа. Жеребьевка "финала восьми" намечена на 10 июля в швейцарском Ньоне. Отметим, квалификация следующей Лиги чемпионов будет состоять лишь из одной встречи.