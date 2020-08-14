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Лига чемпионов. Cегодня определится третий полуфиналист

Кто станет третьим участником полуфинала футбольной Лиги чемпионов? Сегодняза выход в эту стадию турнира поспорят "Барселона" и "Бавария". Не только статистика, но и прогнозы букмекеров в пользу "Баварии". Чемпион Германии в отличной форме - 27 игр без поражений, из них 26 побед. Результаты "Барселоны" скромнее.Прямая трансляция встречи в 21:50 на "Беларусь 5".

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