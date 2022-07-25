Лига чемпионов и Лига конференций - в рубрике "Матчбол" все внимание футболу

Рубрика "Матчбол": футбол на этой неделе в авангарде спортивных событий. Арина Соболенко остается на шестом месте международного теннисного обновленного рейтинга, на 20-й строчке еще одна минчанка Виктория Азаренко. Лучшим в мужском рейтинге из белорусов является Илья Ивашко - он 53-я ракетка мира. А вот в рубрике "Матчбол" сегодня все внимание игровым видам спорта (видео).