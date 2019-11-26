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Лига чемпионов: "Локомотив" принимает "Байер"

Большой подарок для поклонников игры номер один. Вечер в формате Лиги чемпионов в эфире телеканала "Беларусь 5" начнется поединком в Москве, где "Локомотив" примет леверкузенский "Байер". Начало трансляции в 21:55. Для обоих клубов это последний шанс зацепиться за плей-офф.

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