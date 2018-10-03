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Лига чемпионов. "Локомотив" - "Шальке 04" в 19:45 на "Беларусь 5"

Внимание футбольных болельщиков всей Европы сегодня будет приковано к матчам Лиги чемпионов. В 19:45 на "Беларусь 5" начнется прямая трансляция матча между московским "Локомотивом" и клубом из Германии "Шальке 04". Сразу же после нее в 21:50 спортивный канал предложит онлайн игрового дня. А в 23:50 - дневник. Напомним, с этого сезона обзоры всех игр главного турнира Старого Света можно найти на нашем сайте tvr.by.

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