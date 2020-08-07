Лига чемпионов на "Беларусь 5". Сегодня два суперпротивостояния 1/8 финала

Долгожданное возвращение Лиги чемпионов в эфир телеканала "Беларусь 5". Уже сегодня два суперпротивостояния 1/8 финала. В 21:50 в прямом эфире "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом" в ответном матче. В первой игре в феврале, напомним, сильнее был британский клуб - 2:1. В 23:55 эфир поединка "Ювентус" - "Лион". Многие уже забыли, но в февральском поединке сильнее были французские футболисты - 1:0. Все матчи следующей стадии четвертьфинала пройдут в Португалии.



