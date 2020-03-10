Лига чемпионов: ответные матчи 1/8 финала

Поклонники Лиги чемпионов сегодня могут выбрать один из двух поединков для просмотра в прямом эфире. Ответная встреча 1/8-й между "Лейпцигом" и "Тоттенхэмом"



- в 22:50 в эфире "Беларусь 5". А в это же время "Беларусь 5. Интернет" предлагает вашему вниманию матч с участием испанской "Валенсии" и итальянской "Аталанты".



