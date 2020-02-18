3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лига чемпионов. Первые матчи 1/8 финала
Футбольная Лига чемпионов возвращается на "Беларусь 5". В эфире спортивного канала два поединка 1/8 финала. В Испании "Атлетико" встретится с грозным "Ливерпулем". В своем внутреннем чемпионате он практически обеспечил себе первое место и полон сил и желания в этом году защитить свой титул действующего победителя Лиги чемпионов. Прямая трансляция этой встречи начнется в 22:45. В еще одном матче дня "Боруссия" примет ПСЖ.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе