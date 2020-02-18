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Лига чемпионов. Первые матчи 1/8 финала

Футбольная Лига чемпионов возвращается на "Беларусь 5". В эфире спортивного канала два поединка 1/8 финала. В Испании "Атлетико" встретится с грозным "Ливерпулем". В своем внутреннем чемпионате он практически обеспечил себе первое место и полон сил и желания в этом году защитить свой титул действующего победителя Лиги чемпионов. Прямая трансляция этой встречи начнется в 22:45. В еще одном матче дня "Боруссия" примет ПСЖ.

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