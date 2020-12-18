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Лига чемпионов по гандболу. "Мешков Брест" терпит гостевое поражение

В поединке гандбольной Лиги чемпионов "Мешков Брест" терпит поражение от норвежского "Эльверума" в рамках группового раунда турнира. Без ряда важных игроков брестчане проигрывают со счетом 31:33. При этом на перерыв уходили в роли лидеров. В турнирной таблице группы A "Мешков Брест" уступает лишь "Виве" и "Фленсбургу" и опережает ПСЖ, "Порту", "Пик", "Эльверум" и "Вардар". Это последний матч в году. Следующие у "Мешков Брест" состоятся в феврале уже после гандбольного чемпионата мира.

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