Лига чемпионов продолжается. Матчи 1/8 финала в эфире "Беларусь 5" и на tvr.by

Плей-офф футбольной Лиги чемпионов сегодня продолжается в двух городах - Ливерпуле и Лионе. Лидер Английской премьер-лиги, финалист прошлогоднего розыгрыша, на "Энфилде" принимает мюнхенскую "Баварию" в первом матче 1/8 финала. Специалисты отдают предпочтение "мерсисайдцам", а что на это ответят немцы - узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 22:45. Во Франции же параллельно "Лион" будет встречаться с "Барселоной". Матч покажет "Беларусь 5. Интернет". Обзор этой встречи войдет в "Дневник игрового дня", который начнется в 0:45.