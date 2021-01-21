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Лига чемпионов. "Цмокi" проиграли АЕКу

Баскетболисты столичных "Цмокаў" проиграли АЕКу в заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов и завершили выступление в турнире. Греки накануне были сильней – 95:90.

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