ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Лига чемпионов в эфире "Беларусь 5"

Французский "Лион" или немецкая "Бавария"? Сегодня узнаем второго финалиста Лиги чемпионов. На первый взгляд, более предпочтительные шансы у мюнхенцев, ведь после волны коронавируса "Бавария" похожа на немецкую футбольную машину. Однако и "Лион" - открытие возобновленной части плей-офф. Французы уже обыграли "Ювентус" и "Манчестер Сити". Начало трансляции на "Беларусь 5" в 21:50.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все