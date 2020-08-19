Лига чемпионов в эфире "Беларусь 5"

Французский "Лион" или немецкая "Бавария"? Сегодня узнаем второго финалиста Лиги чемпионов. На первый взгляд, более предпочтительные шансы у мюнхенцев, ведь после волны коронавируса "Бавария" похожа на немецкую футбольную машину. Однако и "Лион" - открытие возобновленной части плей-офф. Французы уже обыграли "Ювентус" и "Манчестер Сити". Начало трансляции на "Беларусь 5" в 21:50.