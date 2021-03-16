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Лига чемпионов в эфире каналов Белтелерадиокомпании

Два поединка за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов сегодня покажут каналы Белтелерадиокомпании. Итальянская "Аталанта", потерпевшая в первой встрече минимальное поражение, сегодня отправилась в гости к мадридскому "Реалу". Эфир на "Беларусь 5" в 22:45.

Чуть сложнее задача у "Боруссии" из Менхенгладбаха, которой предстоит отыграть два мяча у "Манчестер Сити". Трансляцию поединка ищите на "Беларусь 5. Интернет".


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