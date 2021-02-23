Лига чемпионов в эфире каналов Белтелерадиокомпании

"Атлетико" против "Челси", "Лацио" против Баварии. Большой футбольный вечер в эфире каналов Белтелерадиокомпании. За еврокубковым дебютом Томаса Тухеля у руля синих в рамках первой встречи 1/8 финала вы сможете понаблюдать на "Беларусь 5" в 22:45. В другом матче вторника "Лацио" в Риме попытается дать бой действующему победителю Лиги чемпионов - "Баварии". Этот поединок - в эфире телеканала "Беларусь 5. Интернет".