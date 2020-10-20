Лига чемпионов возвращается на "Беларусь 5"

Долгожданное возвращение Лиги чемпионов спустя всего полтора месяца после финального матча предыдущего розыгрыша. "Беларусь 5" этот групповой раунд планирует показывать в максимальном объеме. Итак, сегодня на спортивном канале в 19:55 прямая трансляция поединка киевского "Динамо" и "Ювентуса". Затем в 21:55 онлайн всего игрового дня. Наконец, в 23:55 дневник с самыми яркими моментами. На "Беларусь 5. Интернет" две встречи в прямом эфире. В 19:55 "Зенит" будет принимать "Брюгге". А в 21:50 трансляция матча ПСЖ – "Манчестер Юнайтед".