Лига Европы. "Арсенал" - БАТЭ, счет 3:0

Лига Европы УЕФА. 1/16 финала. Ответный матч. "Арсенал" (Англия) - БАТЭ (Беларусь). Cчет 3:0



В ответном матче, который прошел в Лондоне на стадионе "Эмирэйтс", команды боролись за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Выиграв в Борисове 1:0, в Лондоне дружина Алексея Баги проиграла 0:3. Счет по итогам двух игр 3:1 в пользу "Арсенала", который и проходит дальше