Лига Европы. Итог 1/16 финала

"Арсенал", "Спортинг", "Порту" и "Аякс" покидают Лигу Европы после 1/16 финала. Накануне поздно вечером прошли ответные встречи. Лондонцы после победы в Греции 1:0 дома уступили "Олимпиакосу" 1:2 в дополнительное время. Экстратаймы понадобились и в поединке "Спортинга" с турецким "Башакшехиром". 3:1 в основное время, в дополнительное хозяева выбивают лиссабонцев из розыгрыша. "Аякс" пропустил "Хетафе", (2:3 по сумме). "Порту" слабее "Байера", 1:3 и 2:5 в итоге. В 1/8 пробились также донецкий "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Вольфсбург", "Севилья". Жеребьевка пройдет сегодня в 15 часов в Ньоне.



