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Лига Европы на телеканалах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет"
Второй по значимости клубный футбольный турнир Старого Света вновь в эфире Белтелерадиокомпании. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" - "Арсенал" покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 22:50. А перед этим в 21:50 можно поболеть за Александра Мартыновича из "Краснодара", который примет загребское "Динамо". Также параллельно с португальско-английским противостоянием стартует матч "Лилль" - "Аякс". Его покажет телеканал "Беларусь 5. Интернет".
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