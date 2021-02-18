Лига Европы на телеканалах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет"

Второй по значимости клубный футбольный турнир Старого Света вновь в эфире Белтелерадиокомпании. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" - "Арсенал" покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 22:50. А перед этим в 21:50 можно поболеть за Александра Мартыновича из "Краснодара", который примет загребское "Динамо". Также параллельно с португальско-английским противостоянием стартует матч "Лилль" - "Аякс". Его покажет телеканал "Беларусь 5. Интернет".