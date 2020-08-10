Лига Европы. Сегодня определятся первые полуфиналисты

Сегодня определятся первые полуфиналисты еще не завершившегося розыгрыша. Напомним, все встречи турнира будут доиграны на четырех полях в Германии. Яркое противостояние ожидается в Дюссельдорфе, где "Интер" встретится с "Байером". Старт в 22 часа, прямая трансляция на "Беларусь 5". Вэто же время начнет показ матча из Кельна "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген" "Беларусь 5. Интернет".