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Лига Европы УЕФА. БАТЭ - "Види". 2:0

Лига Европы УЕФА. БАТЭ - "Види". 2:0

2:0

- счет матча 5-го тура Лиги Европы между борисовским БАТЭ и венгерским "Види". Гол на 22 минуте забил Николай Сигневич. Увеличил преимущество борисовчан Мирко Иванич на 85 минуте. БАТЭ сохраняет шансы сыграть в плей-офф Лиги Европы.

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