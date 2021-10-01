Лига Европы УЕФА: "Спартак" сенсационно выиграл у "Наполи", "Локомотив" уступил "Лацио"

Сенсация от московского "Спартака" в Лиге Европы. Россияне во втором туре группового этапа в Италии вырвали волевую викторию у "Наполи" - 3:2. Квинси Промес в этом противостоянии оформил дубль, на его счету в том числе и решающий мяч. Также за москвичей отметился Михаил Игнатов.