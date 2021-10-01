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Лига Европы УЕФА: "Спартак" сенсационно выиграл у "Наполи", "Локомотив" уступил "Лацио"

Сенсация от московского "Спартака" в Лиге Европы. Россияне во втором туре группового этапа в Италии вырвали волевую викторию у "Наполи" - 3:2. Квинси Промес в этом противостоянии оформил дубль, на его счету в том числе и решающий мяч. Также за москвичей отметился Михаил Игнатов.

В Италии еще один российский клуб - "Локомотив" - терпит поражение от "Лацио" - 0:2. Еще в первом тайме хозяева провели два гола. Белорусский форвард "железнодорожников" Виталий Лисакович появился на поле только на 82-й минуте. После двух игр в активе "Локомотива" один балл.


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