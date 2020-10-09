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Лига наций. Полуфиналы

Сборная Северной Македонии станет соперником Грузии по финалу Лиги наций в группе Д. В балканском дерби македонцы победили 2-1.
Белорусы, напомним, проиграли Грузии на выезде 0-1.

Продолжат борьбу за путевку на Евро и сербы, которые в гостях в дополнительное время обыграли Норвегию с Холандом 2-1.

В финал Лиги наций также вышли исландцы, которые победили Румынию 2-1. Отметим поражение Ирландии в игре против Словакии 0-1.

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