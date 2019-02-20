"Лион" -"Барселона" 0:0

Не увидели голов накануне и в сражении "Лиона" и "Барселоны" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.В этой игре футболисты "блауграна" и вовсе нанесли 24 удара, но ни один из них не стал голевым – 0:0. Ответные матчи в этих парах пройдут 13 марта.