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Лионель Месси оформил дубль в матче "Барселоны" против "Уэски"

Лионель Месси повторил рекорд Хави по количеству матчей за "Барселону". Встреча с "Уэской" накануне стала для аргентинца 767-й в составе сине-гранатовых во всех турнирах, а его дубль помог команде отпраздновать уверенную победу - 4:1. Месси стал первым игроком в истории Примеры, который забивал 20 и более голов в 13 сезонах подряд.

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