Лионель Месси оформил дубль в матче "Барселоны" против "Уэски"

Лионель Месси повторил рекорд Хави по количеству матчей за "Барселону". Встреча с "Уэской" накануне стала для аргентинца 767-й в составе сине-гранатовых во всех турнирах, а его дубль помог команде отпраздновать уверенную победу - 4:1. Месси стал первым игроком в истории Примеры, который забивал 20 и более голов в 13 сезонах подряд.