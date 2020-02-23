Лионель Месси прерывает серию без голов в испанской Примере

В матче 25-го тура лидер "Барселоны" оформил покер в ворота "Эйбара", еще один мяч провел Артур - 5:0. Месси лидирует в списке бомбардиров - 18 мячей, 13 точных ударов у Карима Бензема из "Реала". Француз не забил накануне "Леванте", "сливочные" потерпели сенсационное поражение - 0:1. "Блауграна" возглавила таблицу, у "Реала" на два балла меньше.