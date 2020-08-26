Лионель Месси уходит из "Барселоны"

Болельщики "Барселоны" устроили демонстрацию у штаб-квартиры клуба с требованием немедленной отставки директора команды.Случилось это после того, как звезда и лучший бомбардир клуба Лионель Мессиобъявил о своем уходе. Футболист так отреагировал, в частности, на разгромное поражение "Барсы" от "Баварии" со счетом 2:8. Причиной недовольства Месси стала неэффективность руководства и в том числе тренерского состава. Руководство клуба, впрочем, не теряет надежды удержать футболиста. Контракт Месси истекает в будущем году.



