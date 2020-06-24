"Барселона" вчера сломила "Атлетик" из Бильбао 1:0. Ракитич забил во втором тайме, а сегодня 33 года исполняется лидеру сине-гранатовых Лионелю Месси. Олимпийский чемпион в составе сборной Аргентины 10 раз выигрывал с "Барселоной" Ла Лигу и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.



