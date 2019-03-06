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Литовский "Ритас" уступил испанской "Валенсии", 64-75
Литовский "Ритас", за который выступает белорус Артем Параховский, в первом матче плей-офф Еврокубка уступил испанской "Валенсии" со счетом 64-75. Наш баскетболист в этой игре в итоге в свой актив записал 10 баллов и 5 подборов. На площадке белорус провел почти 27 минут. Серии до двух побед продлятся завтра, в случае необходимости третьи игры запланированы на 13 марта.
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