Литвинович: В мужских прыжках на батуте растет коэффициент сложности упражнений

Коэффициент сложности упражнений в мире прыжков на батуте у мужчин растет. Однако гораздо важнее выполнять программы чисто и на хорошей высоте. Таким мнением поделился двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович.

Накануне поздно вечером сборная Беларуси вернулась из Китая, где проходил планетарный форум. В активе белорусской дружины три золотых, одна серебряная и две бронзовые награды. Отдельно выделим триумф уроженца Вилейки, который стал обладателем первого личного золота на чемпионате мира. До этого в активе Литвиновича было пять первых мест, но либо в команде, либо в синхронных прыжках.

Белорусские батутисты уходят в отпуск для того, чтобы восстановить силы и подготовиться к непростому грядущему сезону. Главная задача - завоевание олимпийских лицензий на Летние Игры.



В Лос-Анджелес ведут несколько путей. Прямая квалификация - через чемпионат планеты в болгарской Софии. Спортсмены, которые сумеют пробиться в финальную восьмерку (как среди мужчин, так и среди женщин), принесут своим странам олимпийские лицензии. Добор состоится по итогам 6 этапов Кубка мира, которые пройдут в 2027 и 2028 годах.