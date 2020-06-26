"Ливерпуль" - чемпион Англии впервые за 30 лет

"Ливерпуль" - чемпион Англии по футболу. Это стало известно сегодня ночью, когда последний конкурент красных в борьбе за трофей - "Манчестер Сити" - в Лондоне уступил "Челси" 1:2. За семь туров до завершения сезона Премьер-лиги команда немецкого тренера Юргена Клоппа обеспечила себе 19-й чемпионский титул. Этого момента фанаты "Ливерпуля" ждали 30 лет.