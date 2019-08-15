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"Ливерпуль" четвертый раз в истории выигрывает Суперкубок УЕФА

В английском дерби в Стамбуле мерсисайдцы в серии пенальти одолели "Челси". Именно синие открыли счет в матче, Оливье Жиру отличился, но Садио Мане восстановил паритет. В дополнительное время сенегалец вывел красных вперед, через 6 минут синие отыгрались, заработав одиннадцатиметровый, который реализовал Жоржиньо 2:2. В серии же пенальти все реализовали свои попытки, кроме форварда "Челси" Тэми Абрахама.

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