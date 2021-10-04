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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в 7-м туре Английской премьер-лиги

2:2 - ничья "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на стадионе "Энфилд Роунд". Звезды названных клубов забивали во встрече 7-го тура Английской премьер-лиги. Садио Мане открыл счет. Сравнял Фил Фоден. Мохамед Салах вывел мерсисайдцев вперед. Кевин де Брейне поставил ничейную точку в игре. "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" - таковы три первые позиции в таблице чемпионата.

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