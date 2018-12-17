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"Ливерпуль" на Энфилде обыгрывает "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" в одном из самых принципиальных противостояний английского футбола на Энфилде обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и возвращается на первую строку в таблице Премьер-лиги. Один мяч забил Мане, два - Шакири, 3:1.

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