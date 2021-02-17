"Ливерпуль" на выезде обыгрывает "Лейпциг"

В затруднительномположении после первой встречи оказался и полуфиналист прошлого розыгрыша:"Лейпциг" в Германиипроигрывает 0:2 "Ливерпулю". Точные удары Мохаммеда Салаха и СадиоМане разделил отрезок в пять минут во втором тайме. В этой паре ответнаявстреча пройдет также 10 марта.