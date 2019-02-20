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"Ливерпуль" нанес 16 ударов по воротам "Баварии", но игра завершилась вничью

"Ливерпуль" на "Энфилде" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов нанес 16 ударов по воротам "Баварии", но лишь два из них угодили в створ. Как следствие - игра завершилась вничью 0:0.

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