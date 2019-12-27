"Ливерпуль" не оставляет шансов "Лестеру" в битве лидеров Английской премьер-лиги

В 19-м туре "мерсисайдцы" на выезде разгромили “лис” 4:0. В первом тайме счет открыл Роберто Фирмино, во второй половине бразилец довел дело до дубля. По мячу на счету Джеймса Милнера и Трента Александера-Арнольда. К слову, три мяча красные провели с 71-й по 78-ую минуты встречи. Теперь "Лестер" отстает от лидера на 13 очков.



