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"Ливерпуль" не оставляет шансов "Лестеру" в битве лидеров Английской премьер-лиги

В 19-м туре "мерсисайдцы" на выезде разгромили “лис” 4:0. В первом тайме счет открыл Роберто Фирмино, во второй половине бразилец довел дело до дубля. По мячу на счету Джеймса Милнера и Трента Александера-Арнольда. К слову, три мяча красные провели с 71-й по 78-ую минуты встречи. Теперь "Лестер" отстает от лидера на 13 очков.

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